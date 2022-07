Crotone, dg Vrenna: “Soddisfatti del mercato, chiuderemo altre trattative”

Al termine dell’amichevole contro la Primavera del Lecce, il direttore generale del Crotone, Raffaele Vrenna, ha commentato il mercato della formazione rossoblu: “Sono abbastanza soddisfatto. Stiamo chiudendo altre trattative, contiamo di concludere in settimana o per lo meno nel minor tempo possibile. Avevamo detto prima della fine della prima parte della preparazione di voler regalare quanti più innesti possibile al tecnico per effettuare le sue valutazioni prima dell’inizio del campionato, sono stati centrati gli obiettivi di mercato. Abbiamo una squadra molto competitiva rispetto ad altre compagini del campionato, ovviamente sarà il campo a dire se le scelte saranno state giuste“.

Foto: sito ufficiale Crotone