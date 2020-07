Crotone, cinquina a Livorno. Per la Serie A bisogna aspettare stasera

Il Crotone ha abbattuto in trasferta il Livorno nella trentaseiesima giornata di serie B. Ad aprire le marcature per i toscani era stato Trovato al minuto 12′, poi solo Crotone: Zanellato al 31′, Simy al 35′, Gerbo al 40′ e poi ancora Molina al 55′ e la seconda rete di Simy al 59′ su rigore. Per festeggiare la serie A, la squadra di Stroppa adesso dovrà attendere il risultato di Cremonese-Spezia. Se i liguri non dovessero vincere, allora sarebbe promozione matematica con due giornate d’anticipo.

FOTO: Zimbio