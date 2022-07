Cross perfetto di Dybala e Ibanez insacca: la Roma vince 1-0 contro il Tottenham

La Roma di Josè Mourinho si aggiudica l’amichevole di lusso contro il Tottenham: finisce 1-0 per i giallorossi. Decisiva la rete di Roger Ibanez nel primo tempo su assist di Dybala direttamente da calcio d’angolo. Un’ora in campo per la Joya, ma i nuovi tifosi sono già rimasti incantati dalle prodezze del nuovo numero 21. Dopo novanta secondi il primo squillo: ottimo inserimento alle spalle di Abraham e il suo sinistro a giro respinto in extremis da parte di Sanchez. Dopo 29 minuti, invece, ecco il primo squillo in giallorosso: calcio d’angolo battuto in maniera perfetta dall’argentino, a rientrare, e pallone terminato sulla testa di Ibanez per il vantaggio della Roma. Dybala ha riposto presente alla prima, i segnali sono incoraggianti. Roma sogna.

Foto: Instagram Roma