La Roma concretizza, il Napoli funziona solo a tratti: Fonseca batte Ancelotti all’Olimpico

Inarrestabile Roma. Continua il momento d’oro della squadra giallorossa, che batte anche il Napoli, ottenendo il terzo successo in sei giorni e scavalcando momentaneamente l’Atalanta al terzo posto della classifica.

Zaniolo e compagni iniziano fortissimo nell’anticipo delle 15 dell’Olimpico, sbloccando la contesa intorno al quarto d’ora. È proprio il talento classe ’99 a buttar giù la porta di Meret, con un fendente perfetto che si infila sotto la traversa della porta difesa dall’ex SPAL. Il Napoli sbanda, sopratutto negli elementi più esperti: è il caso di Callejon che, nel pieno della propria area di rigore, controlla un tranquillo pallone con un braccio regalando il penalty ai padroni di casa. Dal dischetto, però, Kolarov viene neutralizzato da uno straordinario Meret che tiene a galla gli azzurri.

Il Napoli cresce col passare dei minuti, sfiorando il pari per due volte nella stessa azione in chiusura di primo tempo: Insigne pennella per Milik che di testa stampa il pallone sulla traversa. Sull’errata uscita della Roma, Zielinski si coordina e calcia il pallone vagante, trovando un’altra volta i legni della porta di Pau Lopez. Poi è Smalling a salvare l’ex portiere del Betis, battuto da un colpo di testa di Di Lorenzo a cui, però, l’ex Manchester United strozza l’urlo in gola con un clamoroso salvataggio sulla linea.

Come nel primo, l’inizio di frazione è di marca giallorossa: la Roma spinge, Mario Rui tocca un altro pallone in area con le mani con Rocchi che non ha dubbi nell’assegnare il secondo rigore di giornata ai capitolini. Dagli undici metri stavolta si presenta Veretout che piega le mani a Meret, raddoppiando il vantaggio romanista. Il Napoli, stavolta, non si scuote subito, andando addirittura vicinissimo allo 0-3, con Kluivert che abbatte la traversa a Meret battuto.

La parte peggiore del pomeriggio, di certo, è la sospensione del match decisa da Rocchi per cori di discriminazione territoriale. Lo stop, durato poco anche grazie al lavoro di mediazione di Dzeko, risveglia il Napoli che con una fiammata accorcia le distanze: Lozano svernicia Kolarov e regala un pallone solo da spingere a Milik che fa 1-2. Il finale, però, non regala ulteriori grandi emozioni, al netto dell’espulsione al 96esimo di Cetin: vince la Roma, Napoli ko all’Olimpico.

Foto: Roma Twitter