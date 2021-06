Croazia, Zlatko Dalic: “I gol subiti sono nati da errori nostri, complimenti alla Spagna per la qualificazione”

Zlatko Dalic, allenatore della Croazia, ha rilasciato alcune dichiarazioni a seguito dell’eliminazione della sua squadra da Euro2020. Queste le sue parole: “Abbiamo fatto tre grandi errori sui gol segnati dagli spagnoli. Nonostante questi sbagli individuali, siamo riusciti a rientrare in partita passando da 3-1 a 3-3. Voglio congratularmi con la Spagna per la sua qualifica e con i miei ragazzi, che hanno dato tutto per ottenere un grande risultato contro una grande squadra. Certo, dopo una partita come questa, sono triste, perché siamo fuori, lasciamo il torneo. Penso che l’occasione all’inizio del primo tempo supplementare ( quella di Kramaric al 96′, quando il risultato era sul 3-3) è stata la svolta della partita. Ci siamo sforzati di difenderci bene, ma non siamo riusciti a conservare le forze, in particolare nell’ultimo quarto d’ora del tempo regolamentare. Abbiamo fatto bene a far entrare Mislav Orsic (al 67′, al posto di Ante Rebic). Ha portato molta energia, vivacità, ha preso iniziative e ha giocato molto bene.

Foto: Sito ufficiale Nazionale Croazia