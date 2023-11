Croazia, Vlasic lascia il ritiro per un problema fisico e torna a Torino

Nel momento migliore in cui sembrava che Nikola Vlasic stesse tornando sui suoi livelli, dopo il gol al Sassuolo e la partenza da titolare a Monza, un altro problema fisico blocca il suo ritorno in Nazionale. L’indisposizione non sembra grave, e Juric spera di recuperarlo in vista del Bologna. Ecco il comunicato:

A causa di un infortunio Nikola Vlašić non giocherà per le qualificazioni europee contro Lettonia e Armenia. Vlašić è arrivato alla riunione della nazionale con un problema di salute, e dopo l’allenamento di martedì sera è apparso chiaro che a causa del dolore al pube non avrebbe potuto competere per le prossime partite della nazionale croata, ed è stato rilasciato al club per ulteriori terapie”. Foto: Instagram Torino