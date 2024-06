Croazia, tegola Vlasic: Europeo finito per il centrocampista del Torino

Nikola Vlasic, centrocampista del Torino e della Nazionale Croata, sarà indisponibile per il resto degli Europei, lo riporta Sky Sport. Il centrocampista aveva rimediato una lesione di alto grado del tendine dell’adduttore lungo di destra nella sfida di Serie A contro il Bologna dello scorso 3 maggio. Lo stesso però era riuscito a recuperare in extremis per Euro2024, ma ha avuto una ricaduta al termine di una stagione condizionata dalla pubalgia.

Foto: instagram Torino