Croazia, Lovren dice addio alla Nazionale

Dopo aver conquistato un terzo posto all’ultimo Mondiale in Qatar e un secondo alla Coppa del Mondo in Russia, Dejan Lovren ha deciso di chiudere la sua bella avventura con la Nazionale croata. L’annuncio è arrivato con una lunga lettera pubblicata dallo stesso difensore sui propri canali social: “Non è stata una decisione facile ma oggi dico addio alla Croazia. Ho sempre sognato di indossare quella maglia e non dimenticherò mai l’esordio del 2009. Negli ultimi cinque anni abbiamo scritto i capitoli più belli della storia della Croazia. Ringrazio tutti i CT, i compagni e i tifosi”.

Foto: Instagram Lovren