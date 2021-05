Croazia, i pre convocati di Dalic per gli Europei

Zlatko Dalic, commissario tecnico della Croazia, ha annunciato la lista dei convocati per gli Europei. I vice campioni del mondo giocheranno nel Gruppo D insieme a Inghilterra, Repubblica Ceca e Scozia.

Questa la lista completa dei 26:

Portieri: Lovre Kalinic, Dominik Livakovic, Simon Sluga

Difensori: Domagoj Vida, Dejan Lovren, Sime Vrsaljko, Borna Barisic, Duje Caleta-Car, Josip Juranovic, Domagoj Bradaric, Mile Skoric, Josko Guardiol

Centrocampisti: Luka Modric, Mateo Kovacic, Marcelo Brozovic, Milan Badelj, Mario Pasalic, Nikola Vlasic, Luka Ivanusec

Attaccanti: Ivan Perišić, Andrej Kramarić, Ante Rebić, Josip Brekalo, Bruno Petković, Mislav Oršić, Ante Budimir

Riserve: Filip Uremović, Marko Livaja, Toma Bašić, Marin Pongračić, Kristijan Lovrić, Lovro Majer, Ivica Ivušić, Nikola Moro

📢 Here they are! #Vatreni🔥

🇭🇷 #Croatia #EURO2020 preliminary squad! #BeProud pic.twitter.com/TGUynpPvEd

— HNS (@HNS_CFF) May 17, 2021