Croazia-Argentina, le probabili formazioni

Partono domani le semifinali del Mondiale in Qatar. La prima sfida in programma sarà Croazia-Argentina.

In casa croata, Dalic riparte dalla forza del centrocampo, composto da grande qualità con Brozovic, Modric e Kovacic. Borna Sosa confermato da terzino sinistro. In avanti, Pasalic e Perisic alle spalle di Kramaric.

In casa Argentina, si va verso un 4-3-3 con il ritorno di Di Maria. Acuna è squalificato, al suo posto agirà Tagliafico. Davanti, Di Maria è completamente guarito e, dunque, potrebbe essere inserito nel trio completato da Messi e Alvarez.

Queste le probabili formazioni: