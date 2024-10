Crnigoj: “Col Verona sarà un derby difficile. Qui mi sento a casa”

Il giocatore del Venezia Domen Crnigoj ha parlato in conferenza stampa, dopo la brutta batosta subita dalla Roma e in vista dell’importante derby veneto con il Verona di venerdì. Qui di seguito le sue dichiarazioni.

La sconfitta con la Roma: “Era una trasferta dove in pochi pensavano che potessimo fare punti ed una buona prestazione, siamo partiti bene con quel gol, sapevamo di poter fare una grande gara. Peccato per gli errori gravi fatti negli ultimi 15 minuti. Dobbiamo prendere le cose buone, migliorarle così come migliorare ancora di più gli aspetti negativi. Senza mollare nulla. Vogliamo fare un certo tipo di gioco contro tutti, mantenendo le nostre idee di gioco contro big o più piccole”.

Il ritorno al Venezia: “Mi sono sempre sentito a casa qui, mai avuto nessun problema. C’è stato un periodo nel quale siamo partiti male, avevo avuto qualche proposta dalla Serie A, ma non avrei pensato di lasciare perché mi trovavo sempre bene. Ci siamo trovati in quel periodo un po’ buio e anche la società forse voleva inserire nuovi innesti con gente carica. L’hanno gestita bene cambiando qualcosa e se sono tornato è perché non ho mai avuto problemi. Quando ho fatto l’esperienza alla Salernitana che poi si è complicata per un infortunio pensavo di tornare, non so dire perché non sono rimasto. Sicuramente non è dipeso solo da me. Ho dovuto trovare una squadra anche per riprendermi dall’infortunio e ho trovato una piazza che mi ha dato tempo di recuperare serenamente. Anche lì purtroppo non è andata come speravo, mi sono fatto male due volte. Quest’estate ho fatto un buon ritiro e il mister era contento e sono rimasto”.

Il derby col Verona: “Tutti lavorano duro, stiamo mettendo in difficoltà il mister che ha difficoltà a scegliere gli 11 e so che è contento da questo punto di vista. Contro il Verona è un derby, tutti lo sappiamo o se qualcuno non lo sa lo imparerà subito. Ci teniamo, non sarà facile e anche loro vengono da un paio di partite sotto le aspettative. Sarà dura, dovremo fare il nostro gioco”.

Foto: Instagram Venezia