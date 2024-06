Critiche a Kane in Inghilterra, Shearer: “Ho lasciato la Nazionale a 30 anni proprio per questo”

In Inghilterra, i tabloid inglesi non lasciano scampo alla Nazionale dei Tre Leoni per la brutta prova contro la Danimarca, dissipando critiche a tutti. Neanche il capitano, Harry Kane, è uscito indenne dalle critiche, con i giornali che lo accusano di correre poco, sacrificarsi zero, poco senso di appartenenza.

In soccorso dell’asso del Bayern Monaco è andato Alan Shearer, ex bomber, che ha spiegato come anche lui, ha detto addio alla Nazionale a 30 anni proprio per le aspre critiche ricevute.

Queste le sue parole: “Kane? Quando io ho raggiunto i 30 e ho perso ritmo, avevo bisogno di giocatori di gamba attorno a me. Avevo bisogno di ritmo intorno a me. Lo stesso vale per lui. Riesce ancora a tenere la palla e colpirla di testa, ha un buon tocco e segna comunque tanti gol, ma l’unica cosa che non riesce a fare con costanza è rincorrere. Quindi ha bisogno di giocatori intorno a lui per farlo. Ecco perché vorrei Gordon nella squadra, ha l’energia e la capacità di rincorrere e avvicinarsi a Kane. Quando Foden lo fa, vuole restare fermo e interpretare il ruolo di numero 10 come fa Harry Kane. Kane è un marcatore brillante e segnerà sempre gol, ma ciò che gli manca è un po’ di energia. Qualcun altro può farlo insieme a lui. Questo è uno dei motivi per cui mi sono ritirato dal calcio internazionale: perché non riuscivo a farlo con l’Inghilterra o il Newcastle”.

