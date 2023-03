Criteri, data e orario dei sorteggi dei quarti di finale e semifinali di Europa League

Il sorteggio dei quarti di finale e semifinali della UEFA Europa League 2022/23 verrà trasmesso in diretta streaming il 17 marzo alle 13:00. La cerimonia si terrà presso la Casa del Calcio Europeo di Nyon, in Svizzera. Ci sarà un sorteggio libero per i quarti di finale, con le sfide numerate da 1 a 4 per effettuare a seguire il sorteggio delle semifinali. Inoltre verrà effettuato un sorteggio per motivi amministrativi per decidere la squadra di ‘casa’ della finale. Ogni restrizione sarà annunciata prima del sorteggio. Di seguito le squadre qualificate per i quarti di finale:

Union Saint-Gilloise

Bayer Leverkusen

Sporting CP

Roma

Sevilla

Juventus

Man United

Feyenoord

Quarti di finale

Gara d’andata: 13 aprile 2023

Gara di ritorno: 20 aprile 2023

Semifinali

Gara d’andata: 11 maggio 2023

Gara di ritorno: 18 maggio 2023

Finale: 31 maggio 2023

Foto: Europa League Instagram