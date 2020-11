Cristiano Ronaldo: “Vittoria importante. Polemiche? Cristiano is back, questo conta”

Intervistato da Sky Sport alla fine della gara con lo Spezia, Cristiano Ronaldo ha analizzato la gara contro i liguri.

Queste le sue parole: “Molto contento, sono stato fermo molto tempo. Non avevo sintomi in quei 18 giorni ma dovevo stare a casa. Vittoria importante, stiamo bene e vogliamo continuare così. Spero sia un punto di svolta per la stagione. E’ un campionato molto difficile, c’è il Milan, Inter, Napoli, squadre forti e dobbiamo continuare così.

Sulle polemiche durante la quarantena: “Cristiano in back. Questo è l’importante”.

