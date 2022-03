Cristiano Ronaldo verso la Macedonia: “Mi sento sempre favorito. Non è Mondiale senza il Portogallo”

Vigilia di Portogallo-Macedonia del Nord, sfida che decreterà la qualificata, tra queste due compagini, al prossimo Mondiale. Cristiano Ronaldo ha presentato la sfida ai microfoni di SportTV: “Domani è una finale e noi siamo pronti. Siamo i favoriti? Non è un concetto che comprendo, ma mi considero sempre favorito, in casa o fuori. Sappiamo già che se vinciamo andremo al Mondiale, se perdiamo siamo fuori. Abbiamo la responsabilità di essere positivi e vincere la partita. Mi sento bene, come al solito. Sarò pronto, io così come i miei compagni di squadra. Non c’è Mondiale senza Ronaldo? Non c’è Mondiale senza il Portogallo, qui non ci sono i singoli, questo è un gruppo“.

Foto: Twitter UEFA 2020