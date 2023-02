Cristiano Ronaldo trascina l’Al Nassr: due assist nel 2-1 contro l’Al Taawon

Seconda vittoria consecutiva per l’Al Nassr di Cristiano Ronaldo che batte 2-1 l’Al Taawon grazie alle reti di Ghaareb e Madu. Protagonista del match però è stato anche l’attaccante portoghese, autore dei due assist vincenti per la squadra di casa, dopo il poker realizzato nella precedente giornata di campionato. L’Al Nassr raggiunge così l’Al-Ittihad FC in testa alla classifica a quota 40 punti.

Foto: Twitter Al Nassr