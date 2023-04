Cristiano Ronaldo trascina l’Al Nassr: doppietta e 5-0 all’Al Adalh

Altra prestazione super di Cristiano Ronaldo con la maglia dell’Al Nassr. Il portoghese ex Juventus ha segnato una doppietta nel netto successo per 5-0 della squadra guidata da Rudi Garcia sul campo dell’Al Adalh. La stella portoghese ha sbloccato la partita su calcio di rigore al 40′ minuto di gioco e Talisca ha raddoppiato a inizio ripresa. Poi a segno ancora Ronaldo e pure Talisca, prima del definitivo 5-0 di Yahya. L’Al Nassr è secondo in classifica a quota 52, a un punto dalla capolista Al-Ittihad. Con questa doppietta, Ronaldo sale a quota 11 reti in campionato.

Foto: Instagram Al Nassr