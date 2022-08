Cristiano Ronaldo: “Tra qualche settimana rilascerò un’intervista e saprete tutta la verità”

Sembra non placarsi il caso Cristiano Ronaldo in casa Manchester United. Il suo futuro è sempre più incerto, i Red Devils non stanno andando bene in campionato e la stella portoghese sembra essere sempre più ai margini dopo i recenti comportamenti. Attraverso il proprio profilo Instagram, è lo stesso Cr7 a scendere “in campo” e ad annunciare che spiegherà tutto ciò che è accaduto in questa, turbolenta, estate: “Si saprà tutta la verità quando rilascerò un’intervista tra qualche settimana. I media dicono solo bugie. Su 100 notizie uscite, solo 5 erano vere“.

Foto: Cristiano Ronaldo Twitter