Cr7 lancia un messaggio su Instagram a tutti i tifosi portoghesi in vista della partita di stasera contro la Svizzera valida per gli ottavi di finale del Mondiale. Ecco cosa ha scritto l’ex Juve: “Oggi è per il Portogallo! Per i portoghesi! Per noi e per i nostri! Oggi è per tutti i sogni che portiamo in ognuno di noi. Andiamo a prenderci tutto!”

Foto:Instagram personale