Cristiano Ronaldo sul ritorno allo United: “Ho seguito il mio cuore. Ma nel club qualcosa non funziona”

Durante la lunga intervista concessa al The Sun, Cristiano Ronaldo, è tornato a parlare del suo ritorno al Manchester United: “Ho seguito il mio cuore tornando al Manchester United. Ho chiamato Ferguson e lui mi ha detto: ‘È impossibile per te andare al City’. Gli ho risposto: ‘Ok, Boss’. Ma da quando Sir Alex se n’è andato non ho visto alcuna evoluzione nel club, non è cambiato nulla. Credo che i tifosi dovrebbero sapere la verità. Voglio il meglio per il club, questo è il motivo per cui sono tornato al Manchester United. Ma ci sono delle cose dentro il club che non ci aiutano a raggiungere i massimi livelli come City, Liverpool e adesso anche Arsenal. Un club con queste dimensioni dovrebbe essere al top secondo me e purtroppo non lo è”.

foto: Cristiano Ronaldo Instagram