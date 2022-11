Cristiano Ronaldo sui social: “Concentrati al massimo per regalare un sogno ai portoghesi”

Dopo la bomba fatta esplodere in mattinata con la sua intervista, di tutt’altro tono sono i commenti di Cristiano Ronaldo in merito al Portogallo.

Sui social, l’ex Juve è carico in vista dei campionati del Mondo.

Queste le sue parole: “Concentrazione totale e assoluta sui lavori della nazionale. Gruppo unito, verso un unico obiettivo: realizzare il sogno di tutti i portoghesi!”.

Foto: twitter personale