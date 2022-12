Cristiano Ronaldo su Instagram: “Un gruppo troppo unito per essere spezzato da forze esterne”

Sul suo profilo Instagram, Cristiano Ronaldo lancia un messaggio a tutti i tifosi dopo le polemiche di questi giorni. Di seguito quanto scritto dal capitano del Portogallo: “Un gruppo troppo unito per essere spezzato da forze esterne. Una nazione troppo coraggiosa per lasciarsi spaventare davanti a qualsiasi avversario. Una squadra nel vero senso della parola, che lotterà per un sogno fino alla fine. Credeteci! Forza Portogallo!”

Foto: Instagram Ronaldo