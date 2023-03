Cristiano Ronaldo stecca, l’Al Nassr cade contro l’Al Ittihad (1-0). E perde il primato

Serata storta per Cristiano Ronaldo e l’Al Nassr. La squadra allenata da Rudi Garcia ha perso 1-0 lo scontro diretto contro l’Al-Ittihad, che è riuscita ad avere la meglio grazie al gol di Romarinho all’80’. Per CR7 pochissimi palloni giocabili, solo uno nel recupero del secondo tempo, che ha scaraventato in porta con violenza, ma che ha visto l’estremo difensore locale superarsi e mantenere la porta inviolata. L’Al Nassr adesso non è più in testa alla classifica, ma ha subito il sorpasso dei rivali odierni, ora a +1 su Ronaldo e compagni.

Foto: Twitter Al Nassr