Cristiano Ronaldo stacca Romario. In Italia raggiunge il record di Nordhal e Di Natale

Altro gol contro il Napoli e altri record. Con la rete realizzata ieri per il vantaggio iniziale della Juventus Cristiano Ronaldo è arivato a quota 773 gol segnati in carriera staccando Romario a 772. Il prossimo obiettivo è Bican a 805. Record anche in Italia, in Serie A è arrivato a quota 25 gol in questa stagione ed è il terzo attaccante nella storia ad aver segnato almeno 25 gol due volte sopra i 30 anni.

Foto: Instragram Juventus