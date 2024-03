Cristiano Ronaldo: “Squalifica? Ho sbagliato. Rispetto il Paese in cui vivo, ma quel gesto è normale in Europa”

Intervenuto in conferenza stampa, il centravanti dell’Al Nassr, Cristiano Ronaldo, ha così parlato alla vigilia dei quarti di finale di Champions League asiatica contro l’Al Ain: “Sono felice di essere in Arabia Saudita e sono felice di rappresentare l’Al Nassr. Per me finora la nostra stagione è positiva, visto che siamo in corsa in tutte le competizioni”.

Poi ha proseguito: “Sono un essere umano e quindi non sono perfetto, la vita è fatta di errori, ma è meglio ridurli per migliorare. Alcune persone non capiscono alcune cose, le mie azioni non vengono sempre comprese correttamente. Quel gesto, per il quale sono stato punito, è stato interpretato male. Rispetto il Paese in cui vivo, ma questo comportamento è normale in Europa. Chi non commette errori? Io non faccio nulla di sbagliato in maniera intenzionale”.

foto: Screen Twitter Al-Nassr