Cristiano Ronaldo: “Siamo competitivi, adesso tutti vogliono venire qui”

Dopo aver segnato il suo gol numero 54 in stagione, Cristiano Ronaldo ha parlato ai microfoni sauditi, spiegando come la scelta di andare in Saudi Pro League sia stata corretta: “Sono felice, ho preso la decisione di venire qui quando nessuno ci credeva, ma il passato non mi interessa. La cosa più importante è che la Saudi Pro League stia crescendo, i giocatori adesso vogliano venire qui perché sanno che il campionato è competitivo. Tutto il mondo guarda questo campionato e consiglio ai grandi giocatori di venire qui, saranno i benvenuti”.

Foto: