Cristiano Ronaldo: “Siamo agli ottavi! Il nostro sogno è ancora vivo”

Dopo il successo per 2-0 sull’Uruguay, il Portogallo si è qualificato agli ottavi della Coppa del Mondo con una giornata di anticipo. Attraverso i social, Cristiano Ronaldo ha espresso la sua gioia per il traguardo raggiunto: “Siamo agli ottavi di finale della Coppa del Mondo! Ottimo lavoro, squadra! Contro un avversario di grande valore abbiamo fatto valere la nostra forza e la nostra qualità. Andiamo! Siamo in corsa e il nostro sogno è ancora vivo! Forza, Portogallo!”.

Foto: Instagram Cristiano Ronaldo