Cristiano Ronaldo si allena in casa del Real Madrid

Cristiano Ronaldo, eliminato con il suo Portogallo dal Mondiale in Qatar, non ha intenzione di fermarsi. Attualmente svincolato, il portoghese si sta mantenendo in forma allenandosi presso le strutture del Real Madrid, secondo quanto riporta l’Equipe. Florentino Perez avrebbe concesso alla leggenda dei Blancos di sfruttare le strutture di Valdebebas, mostrando riconoscenza a colui che ha scritto la storia del calcio e permettendogli di fare visita a quella che per anni è stata casa sua.

Foto: Twitter Ronaldo