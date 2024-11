Cristiano Ronaldo show contro la Polonia: doppietta, gol in rovesciata e 910 in carriera

Cristiano Ronaldo non si stanca mai. La stella portoghese è stato l’assoluto protagonista della vittoria del Portogallo per 5-1 contro la Polonia. Tra il rigore realizzato al 72′ e la rete trovata a tre minuti dalla fine, però, CR7 ha allargato il suo score stagionale. Quindicesimo gol tra club e Portogallo. Non solo, nelle ultime 5 partite disputate con la maglia della A Seleção das Quinas ha firmato il suo quinto centro da settembre, contribuendo al complessivo di 18 reti/assist nelle ultime 20 gare disputate tra Nazionale e tutte le competizioni dell’Al Nassr. Una doppietta che fa arrivare lo score totale di Cristiano Ronaldo a 910 reti in carriera. E non è tutto. Cristiano Ronaldo ha fornito anche l’assist per il momentaneo poker di Pedro Neto prima di chiudere i giochi per 5-1.

Foto: Instagram Portogallo