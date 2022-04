Cristiano Ronaldo senza tempo: tripletta e Norwich battuto

Reduce da appena una vittoria nelle ultime cinque partite di Premier League, il Manchester United doveva assolutamente trovare i tre punti contro il Norwich, così da continuare a lottare per il quarto posto. Così è stato, ma il 3-2 con il quale i Red Devils hanno superato l’ostacolo Canaries è totalmente da attribuire a Cristiano Ronaldo, autore di una tripletta. Con il tris odierno, CR7 sale a quota quindici in campionato, ventuno in stagione. La carta d’identità, è bene ricordarlo, recita trentasette anni. Campione senza tempo.

Foto: Twitter Manchester United