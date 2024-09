Cristiano Ronaldo sempre più nella leggenda: segnato il gol numero 900 in carriera

Altra serata che proietta ancora di più nella leggenda Cristiano Ronaldo. Il fuoriclasse portoghese ha segnato il gol numero 900 in carriera, mettendo a referto la rete al 34° con il suo Portogallo, contro la Croazia, in Nations League. Si tratta di un ennesimo record timbrato da CR7. Il portoghese ne ha stabiliti centinaia nel corso della sua carriera, e a 39 anni non ha intenzione di fermarsi. Il 900° gol segnato in carriera lo rende il primo a raggiungere questa soglia in gare ufficiali, e ovviamente anche quello con il numero di reti più alto segnate.

In una recente intervista, rispondeva a chi lo criticava dopo gli scorsi Europei, chiusi senza segnare. Ronaldo disse presto risponderò sul campo, e così è stato.

Foto: Instagram Ronaldo