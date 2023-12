Cristiano Ronaldo sale a quota 53 gol nel 2023: è in testa alla classifica marcatori dell’anno solare

Cristiano Ronaldo non ha intenzione di fermarsi. E per lui arriva un altro rrcord. L’attaccante portoghese ha vinto il suo confronto personale con Karim Benzema. Il suo Al-Nassr si è imposto per 5-2 contro l’Al-Hittihad e ha accorciato in vetta alla classifica portandosi a 7 lunghezze di distanza dall’Al-Al-Hilal di Milinkovic-Savic e Neymar. Una doppietta su calcio di rigore che lo porta a raggiungere quota 53 reti fra club e nazionale nel 2023 diventando il miglior marcatore dell’anno solare. Superati Mbappe e Kane che hanno terminato in anticipo il 2023, è rimasto il solo Haaland in grado di poter superare il portoghese in questa speciale classifica. Il Manchester City infatti, fresco vincitore del Mondiale per Club, ha ancora due gare di Premier League da recuperare (questa sera con l’Everton e il 30 dicembre con lo Sheffield).

Di seguito, la classifica aggiornata:

Cristiano Ronaldo: 53 gol (62 partite) Kylian Mbappe: 52 gol (53 partite) Harry Kane: 52 gol (57 partite) Erling Haaland: 50 gol (55 partite)

Foto: Instagram Al Nassr