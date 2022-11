Cristiano Ronaldo rompe il silenzio: “Lo United mi ha tradito. Non rispetto Ten Hag”

Dopo l’ultima gara dell’anno del Manchester United, Cristiano Ronaldo rompe il silenzio in un’intervista esclusiva con The Sun e non le manda a dire a Ten Hag e ai Red Devils: “Questo è il periodo più difficile della mia vita. Mi sento tradito dal Manchester United, mi hanno reso una pecora nera. Non rispetto mister Ten Hag, perché lui non ha mai mostrato rispetto per me. Se tu non rispetti me, io non rispetterò mai te”.

Foto: Instagram United