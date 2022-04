Cristiano Ronaldo: “Ora dobbiamo essere grati per la vita che abbiamo accolto”

Sono stati giorni difficili, anzi drammatici, quelli vissuti da Cristiano Ronaldo e dalla sua famiglia per una vicenda oramai nota, sulla quale non torneremo. Il portoghese, attraverso i propri social, ha pubblicato una foto con Georgina e i suoi figli, allegando le seguenti parole: “Casa dolce casa. Gio e la nostra bambina sono finalmente insieme a noi. Vogliamo ringraziare tutti per tutte le belle parole e gesti. Il vostro supporto è molto importante e tutti abbiamo sentito l’amore e il rispetto che avete per la nostra famiglia. Ora è il momento di essere grati per la vita che abbiamo appena accolto in questo mondo“.

Foto: Twitter Manchester United