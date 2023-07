Cristiano Ronaldo, attualmente in forza all’Al Nassr, ha parlato ai microfoni di ESPN. Tra i temi affrontati, anche un suo possibile ritorno in Europa, con il portoghese che ha dichiarato: “Sono sicuro al 100% che non tornerò in nessun club europeo. Ho 38 anni. Inoltre, il calcio europeo ha perso molta qualità, ormai solo la Premier League è attrezzata al meglio”.

Foto: Twitter Al Nassr