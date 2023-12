Cristiano Ronaldo non si ferma più: 50 gol nel 2023

Nella roboante vittoria del suo Al Nassr contro l’Al Shabab per 5-2, il capitano gialloblù, a segno ancora una volta Cristiano Ronaldo. Col gol fatto nella sfida di ieri, CR7 ha realizzato il suo 50° gol nell’anno solare 2023. Un risultato importante per l’attaccante portoghese che centra questo risultato per l’ottava volta in carriera. E, al termine dell’anno, potrebbe anche essere il giocatore con più gol all’attivo. Solo Haaland ha segnato quanto l’ex Juventus.

Foto: Instagram Cristiano Ronaldo