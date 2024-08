Cristiano Ronaldo: “Non mi pento della scelta di andare in Arabia. Ma il futuro è imprevedibile”

Cristiano Ronaldo, ex attaccante di Juventus, Real Madrid e Manchester United e vincitore per cinque volte della Champions League, è stato premiato come giocatore con il maggior numero di gol fatti nella massima competizione europea poco prima del sorteggio di questa edizione e ha rilasciato alcune dichiarazioni dal palco: “La Champions League è una competizione leggendaria, è stato fantastico giocare. Quando parte l’inno impazziamo, è fantastica. Ho ricordi fantastici delle partite di Champions League e sono contento di ricevere questo riconoscimento. Non sono pentito della mia scelta di andare in Arabia, ma vedremo cosa accadrà, il futuro è imprevedibile. Qual è stato il momento più bello? È difficile, ma forse la prima Champions vinta con lo United, con il gol a Mosca. Uno dei miei preferiti. Poi devo nominare il Real Madrid chiaramente, la decima nel 2014 in Portogallo davanti alla mia gente. La Champions League è un gioco a inseguimento, molto difficile da vincere”.

Infine: “C’è sempre spazio per nuovi trofei e riconoscimenti, anche a Madeira. Siete tutti invitati a venire a vedere la mia stanza dei trofei”.

Foto: Twitter Al Nassr