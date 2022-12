Cristiano Ronaldo: “Nervoso dopo il cambio? Non ero in disaccordo il mister, parlavo con un calciatore coreano”

Da quanto riporta il quotidiano portoghese A Bola, Cristiano Ronaldo ha negato l’arrabbiatura dopo il cambio di Santos. Ecco le sue parole: “Non ero in disaccordo con il mister. Un giocatore coreano mi ha detto di uscire in fretta, io l’ho zittito perchè non ha l’autorità di dirmi quelle cose”.

Foto: Instagram Ronaldo