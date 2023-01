Cristiano Ronaldo: “Nella mia carriera ho sempre messo i titoli davanti a tutto”

Durante l’intervista concessa a LiveScore su YouTube, Cristiano Ronaldo si è così raccontato, soffermandosi in particolar modo sulla sua preferenza dei trofei rispetto ai gol durante la sua carriera: “Nella mia carriera ho sempre messo i trofei e i titoli davanti a tutto. Dedichi tempo in allenamento per arrivare a questi traguardi. I titoli sono sempre speciali e li preferisco rispetto ai gol. Contro il Milan è stato il primo titolo con la Juventus ed ho un bellissimo ricordo”.

Foto: Twitter Al Nassr