Kahn chiude la porta a Cristiano Ronaldo: “Non è adatto alle nostre idee”

Intervenuto ai microfoni della Bild, il CEO del Bayern Monaco, Oliver Kahn, ha chiuso la porta alla possibilità di vedere Cristiano Ronaldo con la maglia del club tedesco: “Amo Cristiano Ronaldo, è un giocatore fantastico ma ogni club ha la sua filosofia e non sono sicuro se sarebbe il giusto segnale per il Bayern e la Bundesliga se firmasse ora. Una mossa del genere non si adatta necessariamente alle nostre idee”.

Foto: Twitter Bayern Monaco