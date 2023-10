Cristiano Ronaldo ironico: protesta e fa segno che l’arbitro venga sostituito

Nel corso degli ottavi di fnale di Kings Cup of Champions con l’Al Nassr che si è qualificato ai quarti grazie al successo colto contro l’Al-Ettifaq,Cristiano Ronaldo si è reso protagonista di un gest di protesta contro l’arbitro.

Il fischietto aveva espulso Talisca, dopo una revisione al VAR. Una scelta arbitrale che ha fatto andare su tutte le furie il capitano gialloazzurro, il quale ha fatto chiaramente segno di come l’arbitro avesse bisogno di essere sostituito. Un gesto che certamente diventerà virale sul web.

Cristiano knows, they need to get this Referee out of here!!!

pic.twitter.com/xLJh6OgxME

— Al Nassr Zone (@TheNassrZone) October 31, 2023