Cristiano Ronaldo in campo con l’Al-Nassr: la foto

Cristiano Ronaldo in campo con l’Al-Nassr. CR7 alle 19:00 disputerà la sua seconda partita ufficiale con la società saudita di Riad, ovviamente titolare dal 1′ nell’incontro che si giocherà in casa dell’Al-Ittihad FC. Il trentasettenne è al centro dell’attacco dei padroni di casa con il consueto numero 7 sulle spalle e con tanto di fascia di capitano al braccio. La sfida si può guardare in diretta esclusiva su Sportitalia.

Foto: Twitter ufficiale Al-Nassr