Cristiano Ronaldo: “Il Pallone d’Oro ha perso credibilità. Ritorno in Portogallo? È fuori discussione”

Il fenomeno portoghese Cristiano Ronaldo ha rilasciato un’intervista al quotidiano portoghese Record, dove ha toccato diversi temi, tra cui le ultime premiazioni, la Saudi Pro League, il suo Portogallo e un ritorno a fine carriera in patria: “I The Best FIFA Awards e il Pallone d’Oro stanno perdendo credibilità. Questo non significa che chi ha vinto non meritasse il premio, semplicemente io non ci credo più. Esistono i numeri e quelli non ingannano. I premi arrivano dopo una buona stagione sia con il club che con la Nazionale. Non penso molto al fatto di poterne vincere un altro”. Sulla Saudi Pro League: “L’Arabia Saudita ha vinto la gara per ospitare la Coppa del Mondo del 2034, indicando che il torneo continuerà a crescere nei prossimi dieci anni. Credo che tra due o tre anni l’Arabia Saudita sarà in prima linea nei campionati mondiali. Con i 54 gol che ho segnato, qualcuno potrebbe dire che è più facile perché sono in Arabia. Ma i professionisti del calcio conoscono la difficoltà di segnare gol, sia in Arabia Saudita, Italia, Spagna o Portogallo. Un obiettivo è un obiettivo. Sì, sono molto orgoglioso di avere superato Haaland, Mbappé e Kane”. Sul suo Portogallo in vista degli Europei: “Per me, essere un contendente o un favorito è la stessa cosa. Dobbiamo considerare che siamo una squadra in grado di vincere l’Europeo, come è successo a Euro 2016 quando forse non eravamo i favoriti. Ora guardano al Portogallo in modo diverso. Pertanto, credo che dovremmo andare agli Europei con la mentalità di voler vincere e lottare per questo obiettivo”. Infine, gli è stato chiesto se avesse intenzione di chiudere la carriera in patria, magari con la maglia dello Sporting Lisbona: “Tornare a giocare nel campionato portoghese non ha senso. Compirò 39 anni tra pochi giorni e giocherò la restante stagione più il prossimo anno all’Al Nassr, che è ciò che desidero di più. E quando avrò 40 anni, come dice scherzosamente il mio amico José Semedo, vediamo cosa succede. Ma la possibilità di giocare in Portogallo è fuori discussione”. Foto: Instagram Cristiano Ronaldo