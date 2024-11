Cristiano Ronaldo: “Gol in rovesciata? Devo rivederlo per valutare bene il grado di difficoltà”

A 39 anni Cristiano Ronaldo segna ancora e trascina il Portogallo al successo contro la Polonia nella penultima partita della fase a gironi di Nations League, una vittoria che è valsa la qualificazione aritmetica al prossimo turno da primo in classifica: “Ho segnato dei gol bellissimi con la nazionale, quindi è difficile dirlo. Non ho ancora avuto modo di vedere le immagini. Era un gol bellissimo, ma non lo so. Non so se è stato uno dei più belli, sinceramente devo rivedere, vedere anche il grado di difficoltà, ma sono abbastanza contento sul dischetto ero un po’ indeciso perché nell’ultima partita avevo fallito la stessa cosa con l’Al Nassr e quando succede l’ansia è un po’ più grande, ma la squadra ha giocato. Complimenti e continuiamo così”, si legge su Record.

Foto: Instagram Portogallo