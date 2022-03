Cristiano Ronaldo giocatore del mese del Manchester United: è la terza volta in questa stagione

La leadership tecnica e attitudinale di Cristiano Ronaldo continua a essere apprezzata dall’ambiente Manchester United, dato che il portoghese ha vinto per la terza volta in questa stagione il premio di giocatore del mese dei Red Devils (ovviamente in questo caso per il mese di marzo). Decisiva ai fini della vittoria, come si legge sul sito del club, la tripletta rifilata da CR7 al Tottenham.

Foto: Twitter Manchester United