Cristiano Ronaldo: “Felice di sentire ancora l’ansia prima della gara. Quando non succede, è meglio fermarsi”

Intervenuto in conferenza stampa, il centravanti dell’Al Nassr e della Nazionale portoghese, Cristiano Ronaldo, ha così parlato in vista dell’esordio a Euro2024: “L’ansia c’è sempre, quel formicolio allo stomaco, soprattutto il giorno prima della partita. Sono contento di sentirlo ancora. Quando non succede più, significa che è meglio che uno si arrenda e si fermi”.

Foto: Instagram Cristiano Ronaldo