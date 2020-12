Cristiano Ronaldo è stato nominato ‘Miglior acquisto della storia della Premier League’. Sul podio Henry e Cantona

Cristiano Ronaldo è stato votato “miglior acquisto della storia della Premier League” da una giuria che ha votato per Sky Sports News. Ovviamente si parla del passaggio del portoghese dallo Sporting Lisbona al Manchester United nel 2003 per una cifra di circa 13 milioni di euro.

Al secondo posto il trasferimento di Thierry Henry nel 1999 dalla Juventus all’Arsenal per circa 12 milioni di euro, al terzo posto c’è Eric Cantona.

Ecco la top 20:

1 – Cristiano Ronaldo

2 – Thierry Henry

3 – Eric Cantona

4 – Frank Lampard

5 – Roy Keane

6 – Didier Drogba

7 – Sol Campbell

8 – Wayne Rooney

9 – Vincent Kompany

10 – Ala Shearer

11 – Mohamed Salah

12 – N’Golo Kante

13 – Dennis Bergkamp

14 – Virgil Van Dijk

15 – Gianfranco Zola

16 – David Silva

17 – Patrick Vieira

18 – Eden Hazard

19 – Sergio Aguero

20 – Petr Cech

Foto: Twitter ufficiale Juventus