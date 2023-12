Cristiano Ronaldo è il miglior marcatore del 2023: “Ne sono fiero. L’anno prossimo proverò a rifare tutto”

Cristiano Ronaldo, attaccante dell’Al Nassr, dopo l’ennesimo gol e la vittoria contro l’Al Taawon ha rilasciato alcune dichiarazioni ai media sauditi, commentando anche il traguardo dei 54 gol in tutte le competizioni, uno score che lo rende il calciatore ad aver segnato di più nel 2023: “Ne sono molto felice. È stato un buon anno per me, collettivamente e individualmente. Ho segnato tanti gol, ho aiutato tantissimo l’Al-Nassr, così come ho aiutato la Nazionale. Ne vado fiero e continuerò così”.

Poi ha proseguito: “Mi sento felice. L’anno prossimo proverò a rifare tutto. Sono felice, perché tutto è iniziato da me, grazie alla decisione che ho preso. Nessuno credeva a quello che dicevo, ma questo appartiene al passato. La cosa più importante è che il campionato cresca. Spero che se altri grandi giocatori vorranno fare bene, saranno i benvenuti. Il mio segreto ? Duro lavoro, dedizione. Vorrei ringraziare i miei compagni di squadra, senza di loro tutto questo non sarebbe possibile. E i tifosi, perché ci seguono ovunque. E voglio continuare così”.

Foto: Twitter al nassr