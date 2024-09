Cristiano Ronaldo da record anche sui social: raggiunto il miliardo di follower

Cristiano Ronaldo è sempre più recordbreaker, non solo sul campo ma anche sui social. Con un post pubblicato sul proprio profilo Instagram, la stella portoghese ha comunicato di aver raggiunto il miliardo di follower considerando tutte le piattaforme social a cui si è iscritto. Dopo aver raggiunto il traguardo, Cristiano Ronaldo ha così ringraziato i suoi follower: “Abbiamo fatto la storia. Questo è più di un semplice numero, è una testimonianza della nostra passione, grinta e amore condivisi per il gioco e non solo. Dalle strade di Madeira ai palchi più grandi del mondo, ho sempre giocato per la mia famiglia e per voi, e ora 1 miliardo di noi si sono uniti. Siete stati con me in ogni passo, tra tutti gli alti e i bassi. Questo viaggio è il nostro viaggio e, insieme, abbiamo dimostrato che non ci sono limiti a ciò che possiamo realizzare”.

Foto: Instagram Ronaldo