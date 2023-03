Cristiano Ronaldo cuore d’oro: aereo carico di aiuti umanitari per le vittime del terremoto in Turchia e Siria

Cristiano Ronaldo scende in campo per aiutare la Turchia e la Siria. Secondo quanto riportato dal Daily Mail, la stella portoghese avrebbe inviato un aereo carico di aiuti umanitari per le vittime del terremoto. Il materiale inviato comprende tende, pacchi alimentari, cuscini, coperte, letti, latte e medicinali: un gesto di un campione, dall’immensa umanità.

Foto: Cristiano Ronaldo Twitter